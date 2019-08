Premio Enrico Toti per Andrea Devicenzi

MARTIGNANA DI PO (27 agosto 2019) - Importante riconoscimento all’atleta paralimpico Andrea Devicenzi. Sabato 12 ottobre, al Circolo Ufficiali Pio X di Viale Castro Pretorio a Roma, gli sarà conferito il premio Enrico Toti, per la sezione Viaggi ed esplorazioni.

Il premio Enrico Toti nasce dalla volontà di Claudia Toti Lombardozzi, pronipote dell'eroe italiano e direttrice artistica dell'Associazione Enrico Toti. Lo scopo dell'istituzione del premio è quello di riconoscere e promuovere le personalità che si sono distinte nei diversi ambiti che hanno caratterizzato la vita e le avventure di Enrico Toti: "Arte e Spettacolo", "Ingegno e Inventiva", "Viaggi ed Esplorazioni", "Sport", "Arte Militare”. Il simbolo del premio è la ruota della bicicletta, fida compagna di Enrico nei suoi viaggi ed incontri, che sorge come un sole nascente, immagine che da sempre incoraggia a superare gli ostacoli che la sorte ci pone dinnanzi. Lo scorso anno, per la terza edizione, lo stesso riconoscimento fu assegnato a Matteo Pennacchi, viaggiatore e comunicatore, detentore del giro del mondo senza soldi, pioniere delle comunità web di viaggi e del primo reality show di viaggi.

Enrico Toti fu un viaggiatore, sportivo, inventore ed eroe italiano. Guidato da uno spirito indomabile, privato di una gamba in uno sfortunato incidente sul lavoro, condusse un viaggio intorno al mondo in sella alla sua "speciale" bicicletta ad un solo pedale costruita da lui stesso. Portando l'Italia nel mondo, ha disegnato il concetto di un'Europa unita già agli albori del XX secolo. Arruolatosi volontario durante la Prima Guerra Mondiale, morì sul campo di battaglia sublimando il suo amore per l'Italia e la vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO