Sagra di Fossa, il Palio a Caprara

FOSSACAPRARA (Casalmaggiore, 27 agosto 2019) - La sagra di Fossa si è conclusa domenica sera con la vittoria di Caprara al 15 esimo Palio. Nel 2018 non vinse né Fossa né Caprara, a conclusione di ‘Sbürla la rôda’, perché le due compagini del paese, che si sfidano nella gara di spinta delle rotoballe, tra lanci di farina da parte del pubblico, avevano tagliato il traguardo insieme e così il titolo del 2018 era stato assegnato ex aequo, per la prima volta, a entrambe. A Roberto Sarzi Braga, presidente di OltreFossa, l’associazione organizzatrice della manifestazione, chiediamo di fare un bilancio: «Noi siamo molto contenti. Quest’anno non ci sono stati problemi, nemmeno sabato sera, quando è arrivata la pioggia: la gente aveva già mangiato e il parcheggio era asciutto. Domenica sera l’affluenza è stata altissima, tanto che in cucina non è rimasto quasi nulla. E a proposito della cucina, sono molto contento perché abbiamo cambiato l’impostazione, anche nella distribuzione delle pietanze, grazie anche ad utili suggerimenti dei giovani ragazzi che ci hanno dato una mano e tutto è filato liscio. L’attesa, al massimo, è stata di dieci minuti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO