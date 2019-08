L'ultimo balzo verso un sogno: la nuova sede della Croce Rossa

CASALMAGGIORE (27 agosto 2019) - Fatte le debite proporzioni, è un po’ come l’ultimo balzo compiuto dal comandante Neil Armstrong quando il 20 luglio di cinquant’anni fa mise piede sulla luna. E se quella conquista simboleggiò, allora, un sogno che si avverava, i lavori che cominceranno domani per sistemare gli spazi esterni della nuova sede della Croce Rossa di Casalmaggiore in fregio alla provinciale Asolana, cui seguiranno le rifiniture degli enormi spazi interni, possono essere ben paragonati all’ultimo passo verso un traguardo storico, verso il sogno di un’intera comunità. «Una sede così - gongolano i componenti del Cda del comitato locale di Casalmaggiore - ce l’hanno pochi in Italia».

Il consiglio ci ha concesso una visita in anteprima per poter documentare lo stato dell’arte del cantiere e soddisfare le legittime curiosità dei cittadini, molti dei quali hanno messo generosamente mano ai portafogli per sostenere l’associazione nell’impresa. La prima impressione che lascia un primo rapido giro è di stupore: spazi immensi e razionali, finiture curate, il tutto per un valore che sul mercato immobiliare potrebbe a occhio superare i 2 milioni di euro.

