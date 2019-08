Viadana verso il voto, Nicola Cavatorta scende in campo

VIADANA (25 agosto 2019) - «Ho deciso di dare la mia disponibilità per una eventuale lista espressione di questa maggioranza. In che modo e in che forma è ancora prematuro per dirlo, ma il mio impegno ci sarà». Parole di Nicola Cavatorta, fratello dell’ex sindaco di Viadana Giovanni, scomparso lo scorso maggio a seguito di malattia. «È ancora presto perché i mesi prima delle elezioni sono parecchi, ma la mia disponibilità a impegnarmi anche in prima persona la do fin da ora. Portare avanti il progetto di mio fratello Giovanni è la cosa più importante. A mio avviso le cose in questi anni sono state affrontate in maniera positiva e sono convinto di poter dare il mio contributo per la continuità di questi progetti».





