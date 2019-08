Terza Parigi-Brest-Parigi per Ciro e Giovanna

PIADENA DRIZZONA (25 agosto 2019) - Un’altra impresa di Ciro Gargioni e della moglie Giovanna Genovese. Ironman lui, Ironwoman lei. Per la terza volta hanno partecipato alla super gran fondo, o Randonnée, Parigi-Brest-Parigi, prestigiosa competizione fondata nel 1891 e giunta quest’anno alla 19esima edizione, riuscendo a concluderla, come nelle occasioni precedenti. Un record. «È successo nel 2011, nel 2015 e nel 2019», commenta Ciro. Per chi non lo sapesse, parliamo di una gara da 1230 chilometri.

