Sagra di Fossa, a Comfort il titolo di Mastro Battichiodo

FOSSACAPRARA/ CASALMAGGIORE (24 agosto 2019) - Aveva già vinto nel 2015. Venerdì sera, alla 19 esima Sagra di Fossa. Comfort Emina Bianchi, nata in Nigeria ma residente in Italia già da tanti anni con tanto di cittadinanza, rimasta vedova e risposatasi con un roncadellese, sostenuta dal tifo ha fatto il bis e si è aggiudicata il titolo di ‘Mastro Battichiodo’. Al secondo posto si è piazzato Zeno Ferrari, campione in carica da due anni. Comfort ha letteralmente ‘inchiodato’ gli avversari, anche carpentieri, mostrando un'abilità non comune. Il gioco consiste nel piantare chiodi in una tavola di legno.

La prima giornata della sagra è stata caratterizzata anche da Miss Capretta 2019. La vincitrice è stata la capretta Beeelen. A ritirare il premio il proprietario Giovanni Borrini di Vicomoscano. Domani ultimo giorno della manifestazione.

