Nuovo avvistamento di un felino vicino a un pollaio

CIZZOLO/VIADANA (24 agosto 2019) - L'hanno visto ancora. Il felino nero, che è stato segnalato per la prima volta venerdì mattina da una donna che l'ha visto attraversare la strada sull'argine e poi inoltrarsi in un vivaio, questa mattina è stato notato da una famiglia aggirarsi attorno a un pollaio. Si tratterebbe, secondo questa ulteriore testimonianza che ci viene confermata dall'assessore viadanese alla Sicurezza Romano Bellini, di un animale di taglia abbastanza ridotta: si pensa possa trattarsi di un cucciolo. Seppur con tutte le doverose cautele del caso, insomma, la faccenda viene presa sul serio: perlustrazioni già programmate da parte di uomini della Forestale e delle guardie venatorie alla ricerca di tracce attendibili. In base all'avvistamento odierno, comunque, si suppone che il felino si stia muovendo verso l'altra frazione viadanese di Cavallara. Dal Comune viene ribadito l'invito alla popolazione a non muoversi a piedi in zone dalla folta vegetazione.

