Avvistato grosso felino nero nei campi di Cizzolo

VIADANA (23 agosto 2019) - La notizia è giunta oggi poco prima delle 20 direttamente dall’assessore alla Sicurezza di Viadana Romano Bellini: «Una donna, a Cizzolo, ha dichiarato di aver visto un grosso felino nero con coda lunga che le ha attraversato la strada». La donna ha avvisato la polizia locale che ha girato la segnalazione anche all’amministratore di competenza. L’avvistamento è avvenuto questa mattina in via Pecoraro mentre stava percorrendo il tratto arginale a piedi in direzione Cavallara Villastrada. Nonostante la concitazione ha scattato anche una foto che però è risultata molto sfuocata. Il presunto felino poi si è inoltrato in un vivaio facendo perdere le sue tracce. Senza esito è risultata la prima battuta, domani squadre di nuovo in azione. Il Comune: «No ad allarmismi ma attenzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO