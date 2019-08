Vecchio ospedale, sì alla vendita

CASALMAGGIORE (24 agosto 2019) - «Adesso non ci sono più scuse». Con queste parole il sindaco Filippo Bongiovanni ieri ci ha annunciato che giovedì è giunta alla sua attenzione, per conoscenza, l’attesa risposta della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Cremona, Mantova e Lodi all’Asst (Azienda socio-sanitaria territoriale) di Cremona: la vendita del vecchio ospedale di via Cairoli è autorizzata, con alcune normali prescrizioni sulla parte storica e vincolata dell’immobile. La firma è quella di Francesca Furst, segretario regionale ad interim e presidente della commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia. Dopo il via libera preventivo della Regione arrivato a febbraio, era questo l’ultimo tassello mancante nel puzzle burocratico. Ora, dunque, spazio alle trattative con i privati interessati all’acquisto.

