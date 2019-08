Commessaggio, morto il vicesindaco Claudio Zanchi

COMMESSAGGIO (23 agosto 2019) - Il paese piange il suo vicesindaco. E' scomparso a seguito di un improvviso malore, Claudio Zanchi vicesindaco di Commessaggio. Pensionato, aveva 64 anni e lascia la moglie e due figli. Zanchi, era al suo secondo mandato in maggioranza dopo che, nel precedente, era stato consigliere comunale con delega al personale. Alle elezioni di maggio, il primo cittadino Alessandro Sarasini lo aveva scelto come suo vice. Sulla pagina Facebook del Comune viene ricordato come "Persona di grande umiltà e bontà. Un uomo sempre disponibile ad aiutare i colleghi negli impegni istituzionali, sempre presente ed innamorato del suo paese che curava come un bene prezioso. A lui i nostri saluti di un buon viaggio verso la pace e la tranquillità eterna e alla sua famiglia le nostre condoglianze. Mancheranno le sue battute e le sue frecciatine punzecchianti che ci spronavano sempre al meglio. Ciao 'sceriffo' grazie di tutto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO