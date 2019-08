Morta a 72 anni la pittrice Giuliana Besana

VIADANA (23 agosto 2019) – Lutto in città per la scomparsa a 72 anni, di Giuliana Besana. Nota a Viadana e nel circondario per le sue opere d'arte e i suoi quadri, aveva lavorato nello studio notarile del fratello Francesco. Lascia il figlio Daniele.

Sono state numerose le mostre allestite nei paesi del viadanese come ad esempio nel Torrazzo Gonzaghesco di Commessaggio. In passato aveva aperto il circolo ippico Le Giare a Viadana.

