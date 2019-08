Si ribalta con l'auto, 23enne ricoverato in ospedale

CASALMAGGIORE (23 agosto 2019) - Perde il controllo dell'auto e si ribalta abbattendo cartelli e centrando un'altra auto in sosta. L'incidente è avvenuto questa mattina a Roncadello in via Ca' de Bruni a poche centinaia di metri dal confine con Cicognara. La persona ferita è un cittadino indiano di 23 anni residente a Viadana. Sul posto per i soccorsi i carabinieri di Casalmaggiore e i vigili del fuoco di Viadana. Il conducente è stato portato all'ospedale di Casalmaggiore con ferite di media gravità dalla Croce Verde di Viadana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO