Furto sventato da una vicina: in fuga la banda della Bmw

VIADANA / SAN MARTINO DELL'ARGINE ( 22 agosto 2019) - Un furto andato a segno e uno sventato tra Viadana e San Martino dall'Argine nella mattinata di ieri.

Il colpo portato a termine è avvenuto a Viadana in via Baghella, in una villetta dove vive una famiglia italiana. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei padroni e sono entrati da una finestra. Hanno passato in rassegna tutte le stanze dell’abitazione, rovistando in cassetti e armadi. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Viadana.

A San Martino dall’Argine, invece, in via papa Paolo VI, zona residenziale del villaggio nuovo davanti al cimitero, il furto è stato sventato grazie alla prontezza di una vicina di casa. La donna ha visto tre persone a bordo di una Bmw station wagon scura. Uno è rimasto alla guida e due sono scesi ed hanno scavalcato la recinzione di un’abitazione dove vive un operaio 45enne. Una volta accortasi di quanto stava accadendo, si è messa a urlare. I tre, quando si sono accorti di essere stati scoperti, sono scappati rapidamente.

