Ponte, Toninelli: 'Pronto da settimane a firmare per i fondi, ma la Lega blocca tutto'

CASALMAGGIORE (20 agosto 2019) - "Da settimane sono pronto a firmare il decreto per ripartire i 250 milioni di euro per i Ponti sul Po, ma purtroppo i capricci inutili della Lega, a fini elettorali, stanno compromettendo tutto il lavoro fatto”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in una nota.

"Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha lavorato per mesi per riuscire a raccogliere tutte le informazioni dalle Province sui tanti ponti ammalorati sparsi nel bacino idrografico del Po - spiega il ministro - terminata la ricognizione, attraverso dei criteri oggettivi abbiamo stilato una graduatoria degli interventi più urgenti, tra cui il ponte di Casalmaggiore e della Becca sono risultati ai primi posti. Un lavoro fatto di concerto con Anci e Upi, per massimizzare il numero degli interventi sui ponti delle Province e ottenere inoltre in tempi rapidi l'approvazione in conferenza unificata”.

Continua il ministro: “Eravamo e siamo tutti d'accordo e pronti a firmare ma la Lega ha bloccato tutto e tenuto fermi lì per mesi i 250 milioni di euro. Perché c'è qualcuno che, per soli fini elettorali e per conquistare magari un titolo su un giornale, vuole congelare oltre 70 milioni di euro e destinarli tutti e subito al solo Ponte della Becca. Si tratta di un’opera certamente importante e necessaria, che faremo quanto prima, ma per la quale la Regione Lombardia sta ancora redigendo, con grave ritardo, uno studio di prefattibilità. Studio che sarà pronto quando ormai il ponte sarà già passato sotto la competenza di Anas, la quale si farà carico della sua ricostruzione grazie ad un fondo ad hoc di 2,4 miliardi euro che abbiamo predisposto poche settimane fa, proprio per la ricostruzione e messa in sicurezza dei ponti in tutta Italia”.

Toninelli osserva: “Non si capisce dunque perchè bloccare 70 dei 250 milioni di euro complessivi per un solo ponte che, peraltro, nel 2020 passerà ad Anas e da Anas verrà ricostruito. Tutti gli attori istituzionali in campo, dall'associazione dei Comuni a quella delle Province, ci hanno infatti chiesto di stanziare solo i fondi per le progettazioni, anche perché congelare quei 70 milioni di euro per un ponte significherebbe bloccare decine di cantieri altrettanto urgenti e che potrebbero aprire domani”.

E infine: “Ora, dopo lo strappo al Governo del cambiamento da parte della Lega, non vogliamo perdere altro tempo: porteremo al più presto il decreto di riparto dei 250 milioni di euro per i ponti sul Po in Conferenza unificata. Non abbiamo più intenzione di tenere bloccati tantissimi cantieri utili in una delle aree più produttive del Paese, solo per i capricci elettorali di un partito. Da parte nostra c'è sempre stata massima disponibilità al dialogo, ma ora basta con i No senza senso di qualcuno che, retorica a parte, gioca a costruirsi il consenso sulla pelle dei cittadini italiani”.

Commentano i consiglieri Regionale Marco Degli Angeli e Andrea Fiasconaro: "C'è chi lavora e chi fa propaganda. Il Movimento 5 Stelle ha lavorato pancia a terra insieme ai gruppi territoriali di Casalmaggiore e Viadana sulla questione ponti. Ringraziamo il ministro Toninelli e la sua segreteria per il continuo impegno. Ora sentiamo annunci tardivi della Lega, che fino ad oggi ha fatto ben poco a fatto sul tema, se non cercare di farsi campagna elettorale nella propria provincia. Come solito alla Lega interessa il consenso elettorale e non risolvere i problemi del cittadini. La vera faccia della Lega è questa, un partito irresponsabile dei no e dell'interesse personale".