Autobotte ribaltata, strada chiusa

CASTELDIDONE (21 agosto 2019) - E’ durato circa 12 ore, il recupero del camion con rimorchio uscito di strada l'altro ieri a Casteldidone, di fronte al pastificio Iris. L’incidente senza feriti, si è verificato attorno alle 8 sulla Strada Provinciale 61. Il camion con rimorchio a botte della Molino Grassi, viaggiava da Casteldidone verso Rivarolo Mantovano e doveva entrare nel piazzale del pastifico per consegnare un carico di farina per la produzione di pasta biologica. Prima di immettersi nel parcheggio, il conducente ha sbagliato manovra e il rimorchio è finito nel fosso di destra mentre il resto del camion è rimasto sulla sede stradale. Il mezzo era a pieno carico e conteneva circa 300 quintali di materiale, per un totale di circa 70mila euro di merce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO