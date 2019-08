Nelle piazze vietato giocare a palla, 100 euro di multa

CASALMAGGIORE (21 agosto 2019) - Niente più calci al pallone in piazza Garibaldi e in piazza Turati. Notizia nuova? No, il divieto vige da anni, e riguarda anche strade e giardini, essendo contemplato nel regolamento comunale di polizia urbana. La novità però sono i cartelli apparsi ieri mattina che ricordano la disposizione prevista dall’articolo 28, lettera d, e la relativa sanzione: 100 euro. «Vietato giocare a palla», dunque, con tanto di pallone barrato da una striscia rossa. L’ammonimento è poi ripetuto in francese e inglese, mentre sul fondo dei segnali c’è il riferimento alla normativa e alla multa.

