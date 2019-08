Rischia di annegare, donna di Casalmaggiore salvata da una Golden retriever

FORTE DEI MARMI (Lucca, 19 agosto 2019) - Salvata in mare mentre rischiava di annegare dalla Golden retriever Lizzy. E' successo ieri nelle acque di Forte dei Marmi in Toscana. La donna, 62 anni di Casalmaggiore, si è trovata in difficoltà mentre faceva il bagno e ha accusato una crisi di panico. I soccorsi sono stati immediatamente attivati ed è entrata in azione l'unità cinofila della Scuola Cani Salvataggio Firenze formata da Luca e Lizzy. La turista, raggiunta dai soccorritori, è stata poi riportata a riva in pochissimo tempo dalla Golden retriever.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO