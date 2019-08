Il piccolo Punjt Singh non ce l'ha fatta: morto a 7 mesi dall'incidente

RIVAROLO DEL RE (18 agosto 2019) - A sette mesi dal pauroso incidente stradale in cui rimase coinvolto con la mamma, un fratellino e una sorellina, non ce l’ha fatta il piccolo Punjt Singh, poco più di un anno di età, nato il 3 marzo 2018 . E’ spirato all’ospedale di Bergamo dov’era stato subito ricoverato in condizioni gravissime. L’incidente era avvenuto intorno alle 13, 40 di giovedì 24 gennaio lungo la provinciale 42, all’incrocio con strada Pacifico e via Balilla.

La dinamica: la Renault Capture condotta da una donna di Casteldidone, procedeva lungo il lungo rettilineo della provinciale 42 in direzione del Consorzio Casalasco del Pomodoro. Da strada Pacifico si è immessa sulla 42, con l’intento di attraversarla perpendicolarmente per dirigersi in via Balilla, una Fiat Punto con a bordo una famiglia indiana, residente presso la cascina Ca’ Rossa di Rivarolo del Re, non lontano da Breda Azzolini, composta dalla mamma e dai tre figli. La conducente della Punto non si è accorta che dalla sua destra stava arrivando la Renault o forse ha calcolato male i tempi. Fatto sta che la Capture ha colpito sul lato destro la Punto, proiettandola in avanti di diversi metri fino a farla finire, ribaltata, nel fosso adiacente a via Balilla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO