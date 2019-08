Nuoto notturno nella piscina comunale, sindaco allarmato

TORRE DE' PICENARDI (18 agosto 2019) - «Sembra (ripeto sembra) che un nuovo sport si stia diffondendo tra alcuni giovani di Torre: il nuoto notturno». A dirlo è il sindaco Mario Bazzani, sulla sua pagina Facebook, dopo aver scoperto una intrusione nell’impianto natatorio. «Utilizzando una nuova e pratica apertura nella recinzione, nottetempo alcuni giovani 'sembra' che entrino nella piscina comunale per praticarlo. Anche ieri sera sembra siano stati notati. Danni e infrazioni lievi a parte, quello che preoccupa maggiormente è che in caso di malore o incidente nessuno è in grado di prestare adeguata assistenza. Da parte nostra intensificheremo i controlli a provvederemo ad installare qualche telecamera. Mi permetto di suggerire ai genitori di dare una mano. Un salviettone non serve per andare sull'autopista. (Nel frattempo ho chiuso il 'nuovo ingresso')».

