Preso a bastonate per vendetta da padre e figlio

TORRE DE' PICENARDI (18 agosto 2019) - «Un padre che indottrina il figlio in questo modo, è un fatto molto grave ed allarmante dal punto di vista sociale». Vito Alberto Spampinato è l'avvocato di un uomo sui 55 anni, il quale, per aver rimproverato, un mese fa, un ragazzo che in una sagra di paese dava fastidio alla gente, è stato preso a bastonate dal padre del giovanotto, presente all’aggressione. «Guarda, così si fa». Il 13 agosto gli sono piombati in casa, padre e figlio. E giù bastonate fino a lesionargli un timpano. Se ne sono andati con la minaccia: «Torneremo e ti ammazziamo». Ora c’è la denuncia.

