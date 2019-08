Ridimensionata la Festa della Zucca

CASALMAGGIORE (18 agosto 2019) - Prima la festa di ‘Rive Gauche’, che quest’anno non si farà. Adesso la notizia che l’edizione 2019, l’ottava, di un’altra festa popolare assai cara ai casalaschi, la Festa della Zucca, cambierà pelle, subendo almeno per quest’anno un deciso ridimensionamento. La notizia, che circolava da giorni, ha ottenuto autorevoli conferme, al punto da poterla ormai rendere pubblica senza temere smentite. La Festa dunque si farà — seppur concentrata in sole due giornate, appuntamento a sabato 21 e domenica 22 settembre - ma senza più l’immenso risto-tenda e il grande palco sul listone di piazza Garibaldi. Troppo oneroso, ormai, l’impegno per l’associazione onlus Amici di Casalmaggiore che ha ideato e promosso la manifestazione: a ciò si aggiungano una serie di pastoie burocratiche e normative per affrontare le quali non bastano più le sole forze di un’associazione di volontariato.