Sabrina Borghetti si esibisce nella sua Recorfano

RECORFANO DI VOLTIDO (17 agosto 2019) - Era da trent’anni che Sabrina Borghetti non si esibiva nella sua Recorfano. Lo ha fatto, con un grande successo, la sera di Ferragosto, grazie al Comune guidato dal sindaco Giorgio Borghetti. Aprendo la serata, iniziata intorno alle 21,30 in via Maggiore e conclusa verso l’una, Sabrina si è detta molto emozionata e ha dedicato l’appuntamento al papà, Francesco, grande fisarmonicista e autore di mazurke, tanghi, polke, scomparso a novembre del 2017 all’età di 75 anni. L’artista ha proposto una serie di brani spaziando a 360 gradi tra i generi, accompagnata da immagini proiettate su uno schermo e da fumi.

