Lucaccini e Tabaglio i torrigiani del 2019

TORRE DE’ PICENARDI (17 agosto 2019) - Sono Marco Lucaccini e la moglie Giovanna Tabaglio i ‘Torrigiani dell’anno 2019’ (19esima edizione del premio). Lo ha annunciato intorno alle 21,30 di giovedì, durante il Ferragosto in Villa, lo speaker Mario Fazzone. Lucaccini e Tabaglio, rispettivamente nel ruolo di presidente e di segretaria della Pro loco, per 19 anni si sono impegnati con grande passione organizzando eventi, insieme al consiglio della Pro loco, per la comunità torrigiana, passando poi la mano. Sul palco sono stati invitati il sindaco Mario Bazzani, il parroco don Claudio Rossi ed Enrico Galletti, ‘Torrigiano dell’anno 2018’. A consegnare un mazzo di fiori alla signora Tabaglio è stata Claudia Pezzaioli, tesoriere della Pro loco, e il quadro con la motivazione del riconoscimento il presidente dell’associazione Simone Sambinelli.

