Tuffo in Po, anche Putin e Trump con i temerari del saggio natatorio

CASALMAGGIORE (16 agosto 2019) - Anche dopo sette edizioni il Saggio Natatorio di Ferragosto nelle acque del Po non ha perso la sua carica di goliardia e divertimento abbinata a tanto amore - ma anche alla giusta dose di rispetto - per il Grande Fiume. Non è mancato un gruppo di quattro amici che, indossando maschere, pantaloncini con bretelle e cravatta, ha impersonato quattro personaggio politici di levatura internazionale— Trump, Putin, Kim Jong-un e Berlusconi — in improbabile navigazione sul Po con un canotto galleggiante a quattro... ‘poltrone’, tavolino centrale per le bibite e bandiere nazionali. Polisportiva Amici del Po e Canottieri Eridanea hanno fatto centro per la settima volta.

[GUARDA IL VIDEO]

