L’impresa del tedoforo, a piedi 2.200 km sulla Via Francigena

SAN MARTINO DEL LAGO (16 agosto 2019) - Settantatré giorni di cammino, 78 di viaggio, oltre 2.200 chilometri percorsi a piedi per un’impresa umana di primissimo livello. E’ quanto ha fatto Gianpaolo Fattori, 61enne residente a San Martino del Lago e originario di Spino d’Adda, che ha percorso a piedi tutta la via Francigena partendo da Canterbury nel Regno Unito lo scorso 30 maggio e giungendo nella giornata di Ferragosto a Roma. Un viaggio che Fattori - personaggio noto per essere stato tedoforo per le olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 e tra gli organizzatori, oltre che ideatore, della prima UltraMarathon Mantova-Sabbioneta per camminatori — ha documentato in ogni dettaglio sui social network Instagram e Facebook: tantta commozione all'arrivo.

