Rotonda Penny e pali sul marciapiede: 'Pronti a rimediare'

CASALMAGGIORE (14 agosto 2019) - Il marciapiede stretto, e quei pali a ‘interromperlo’ e a rendere difficoltoso il passaggio, proprio non piacciono ai residenti, alle opposizioni consiliari, ma anche agli amministratori di maggioranza. Non ha proprio pace la nuova rotatoria sull’Asolana in fregio ai supermercati Penny e Acqua & Sapone. Nel mirino delle ultime critiche è finito principalmente il marciapiede realizzato tra la strada e i parcheggi delle due strutture di vendita, stretto e con nel bel mezzo pali della luce e segnali stradali. Ma dalla Provincia, che ha curato progettazione e appalto dei lavori, attorno a mezzogiorno di ieri sono giunti segnali di disponibilità in risposta alla segnalazione delle criticità fatta dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Giovanni Leoni. In sostanza, da Cremona si fa questa proposta: dopo che sarà completata la segnaletica orizzontale (attorno al 20 agosto), sperimentare per circa un mese il funzionamento della rotatoria e poi eventualmente intervenire, cercando l’accordo con i privati, per migliorare la situazione, ampliando il marciapiede dove serve e/o spostando i punti luce.

Questo l’ultimo sviluppo. Tra le varie proteste, anche la satira: su quei pali così vicini e proprio nel mezzo del marciapiede, su Facebook è spuntato il fotomontaggio realizzato da Stefano Superchi, che è riuscito a inserirvi uno sciatore impegnato in uno slalom.

