Svolta ecologica, guerra alle erbacce con il pirodiserbo

PIADENA DRIZZONA (13 agosto 2019) - «Per combattere le erbe infestanti, nei cimiteri e nelle altre aree interessate, sperimenteremo la tecnica del pirodiserbo». Luigi Pagliari, consigliere delegato alla supervisione del verde pubblico, spiega: «Dopo vari esperimenti sul campo e dopo aver effettuato delle ricerche per trovare qualche possibile soluzione, sono giunto alla conclusione che serve un sistema alternativo e più ecologico rispetto al diserbo chimico, che può restare come soluzione complementare. Così ho deciso di provare questa pratica agronomica che elimina le erbe nocive con il fuoco. Stiamo attendendo l’arrivo delle macchine per un periodo di prova. Secondo quanto ci han detto, questi dispositivi sono comodi da usare e consentono un intervento rapido».

