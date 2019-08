La lunga estate degli scout tra campi e biciclettate lungo il Po

BOZZOLO (12 agosto 2019) - Si sono conclusi da pochi giorni, tra la soddisfazione dei 78 partecipanti, i campi scout estivi del gruppo ‘Daniele 1’ di Bozzolo. Il branco ‘Roccia della Pace’ ha vissuto le vacanze a Fontanaluccia, sull’appennino modenese. Il reparto ‘Giovanni Paolo II’ ha piantato le tende in località Pieve di Molli di Sovicille (Siena). Infine gli appartenenti al clan ‘Stella Polare’ hanno inforcato le bici dal sagrato della chiesa di San Pietro e, seguendo le ciclabili lungo il Po, sono arrivati fino a Ferrara, passando da San Benedetto Po e Stellata di Bondeno per apprezzare natura e mobilità ad impatto zero. Per il gruppo bozzolese è stato il campo estivo numero 42.

