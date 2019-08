Donna travolta e uccisa dal treno, cancellazioni e ritardi

BRESCIA (12 agosto 2019) - Una donna è morta travolta da un treno della linea ferroviaria Parma-Brescia. L'episodio è avvenuto alle 5.50 a Brescia in via Cremona, nei pressi di un passaggio a livello regolarmente chiuso. Il convoglio era appena partito da Brescia e viaggiava verso Casalmaggiore. Nel corso della sospensione un treno ha subito 40 minuti di ritardo, mentre un regionale è stato cancellato e cinque limitati nel percorso. La circolazione è tornata regolare poco prima delle 8. Sul posto si erano portati i Vigili del fuoco, oltre a due ambulanze e alla polizia ferroviaria, che sta lavorando per capire quanto accaduto.