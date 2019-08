Dal libro sul Duo di Piadena un dono alla Santa Federici

CASALMAGGIORE (11 agosto 2019) - «Il Direttivo dell’Associazione Amici della Santa Federici è lieto di comunicare di aver provveduto ad effettuare una donazione di 2 mila euro in favore della Cooperativa Santa Federici di Casalmaggiore, decorso un anno dalla pubblicazione del libro ‘Il Duo di Piadena. Dalle osterie alla televisione’». A dirlo è Susanna Lionetti, presidente dell’Associazione casalasca. «La somma - continua la Lionetti - è il risultato dell’opera profusa dai tanti amici e professionisti che avevano a cuore il caro Delio Chittò, che hanno contribuito alla diffusione del libro in un vasto territorio, nonché all’importante contributo del quotidiano La Provincia di Cremona, che ha accluso il libro ed il cd al giornale. Ricordiamo che era desiderio del caro Delio, il cui anniversario della scomparsa cade il 18 agosto, che i proventi della diffusione del libro fossero devoluti alla Santa Federici cooperativa, che ha frequentato nei suoi ultimi anni. Il suo ricordo è e sarà sempre presente nei cuori di tutti noi, ma specialmente in quello dei ragazzi disabili, che frequentavano i servizi delle Cooperative Santa Federici e Storti Maria».





