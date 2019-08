Baslenga Atletica indoor, a settembre apre il cantiere

CASALMAGGIORE (11 agosto 2019) - Sessanta metri piani indoor: non sono molte le strutture in grado di ospitare una simile gara di atletica leggera. Casalmaggiore avrà la sua — grazie all’ampliamento della palestra gestita dall’Asd Interflumina al centro sportivo Baslenga — che sarà disponibile presumibilmente per la metà di novembre, con certezza entro la fine dell’anno. Anche se per la prima manifestazione ufficiale si dovrà attendere gennaio o febbraio del 2020. Tutto ciò lo si evince dal cronoprogramma dei lavori. Il cantiere per il raddoppio del campo polivalente coperto sarà impiantato nella prima decade di settembre. Il campo esistente non sarà interessato ai lavori per cui, a cantiere aperto, potrà continuare a essere utilizzato dalle scolaresche per le ore di educazione fisica.

