'Non dimentichiamoli', al cimitero un'area per i morti senza parenti

VOLTIDO (9 agosto 2019) - Ridare un nome e un volto alle persone, scomparse da tempo e senza parenti, che diversamente finirebbero nell’oblìo. Questo l’obbiettivo che si è dato il sindaco Giorgio Borghetti, con i suoi collaboratori, nell’ambito di una serie di iniziative che vedono al centro il cimitero e il suo decoro. «L’intenzione è di creare uno spazio, già individuato, che vorremmo denominare ‘Per non dimenticare’, dove collocare nomi, date di nascita e di morte e fotografie delle persone che vengono esumate e finiscono nell’ossario comune. Capita che quando i loculi sono in scadenza non si faccia avanti alcun parente, ma noi non riteniamo giusto che quelle persone vengano completamente dimenticate, perché sono state parte integrante della nostra comunità. Non possiamo far finta di nulla, ignorarle. Vogliamo dare loro la dignità e il rispetto che meritano».

