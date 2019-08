Lutto, addio a Portanti: già presidente della Cassa Rurale e del Centro Natura Amica

GUSSOLA (6 agosto 2019) - Dopo una malattia durata diversi anni, lo scorso 2 agosto è morto Giovanni Portanti, primo presidente del Centro Natura Amica. Lo ricorda e ne traccia un profilo l’attuale presidente, Andrea Lusenti: «76 anni vissuti in modo pieno fra famiglia e lavoro, Giovanni ha messo l’intraprendenza e la dedizione, tipica del fare artigiano, a servizio anche della comunità gussolese. A lungo è stato presidente della cassa rurale di Gussola, contribuendo in modo decisivo nel 1992 alla fusione che ha dato origine a ciò che oggi è – e rappresenta – Cassa Padana, in particolare per il territorio del casalasco. E' stato il primo presidente del Centro Natura Amica, la realtà che da oltre 10 anni si occupa di onoterapia (terapia con gli asini) a favore dei disabili, dei ragazzi e delle persone anziane e che ormai ha acquisito anche una funzione importante per lo sviluppo delle relazioni interpersonali e della coesione sociale di Gussola».

