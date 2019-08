Amministratore e amico, l'omaggio a Cecco Compagnoni

ROMPREZZAGNO (5 agosto 2019) - Sindaci ed ex, colleghi, amici, compaesani, ieri si sono riuniti nella chiesa di San Francesco per rendere omaggio, con la messa delle 9.30 celebrata da don Massimo Sanni, a Francesco Compagnoni, per due mandati sindaco di Tornata, ma anche assessore e consigliere provinciale, scomparso dieci anni fa. Don Sanni, nell’omelia, si è soffermato sull’importanza di dare sempre il giusto valore a quanto abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto, «ricordandoci anche che quel che conta non sono le cose materiali che accumuliamo in questa società consumista, piena di insicurezze». Quel che ha valore «non è avere, ma essere, anzi, esserci». E Compagnoni «c’era» sempre: fu un amministratore che cercò di aiutare chi aveva bisogno. La mattinata si è conclusa con la visita alla tomba. In onore di Compagnoni la Libera farà collocare una targa a memoria nella sede di Piadena.

