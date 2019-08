Paradise Beach, in 1500 sullo spiaggione

FOSSACAPRARA (4 agosto 2019) - Ha fatto pieno centro il ‘Paradise Beach’, la festa sullo spiaggione di Fossacaprara. Clima perfetto, nessun incidente, e qualcosa come 1500-1600 persone che in totale hanno trascorso una bella serata in riva al fiume Po. Alla serata hanno collaborato La Rotonda di Viadana , la discoteca Fura di Gussola e il Chloè cocktail bar di Guastalla. Bella atmosfera, apprezzata anche dal sindaco di Sorbolo, presente per alcune ore. «La location - osserva Luca Bongiovanni di Viadana - era davvero bella e anche il servizio navetta ha funzionato bene».

