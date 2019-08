Rive Gauche: «Comune in ritardo, cancellata la nostra festa»

CASALMAGGIORE (4 agosto 2019) - Troppo poco tempo per adeguarsi alle nuove regole e la festa di Rive Gauche 2019, già definita nei dettagli, viene annullata. «Sarebbe stata la 13esima», spiega con rammarico Gloria Barili, affiancata dagli altri esponenti dell’associazione Paola Mantovani, Stefano Prandini e Giovanna Giamei. «Di solito in questo periodo ci ritroviamo per presentare il programma — osserva la Barili —, ma stavolta dobbiamo comunicare che la manifestazione purtroppo non si tiene».

Ecco il motivo: «Il 24 luglio scorso il sindaco e i responsabili degli uffici comunali competenti ci hanno chiamati per dirci che da quel momento sarebbe cambiato l’iter per i permessi, perché il Comune si sarebbe adeguato alla normativa del 2018 che regolamenta questo tipo di manifestazioni all’aperto (la festa si tiene sempre nel parcheggio del Lido, ndr). Le prescrizioni previste, purtroppo, avrebbero richiesto più tempo di quello che avevamo a disposizione, perché la nostra festa sarebbe iniziata il 22 agosto. Noi seguiamo lo stesso iter da 12 anni, presentando la Scia. Se avessimo saputo prima questa novità saremmo riusciti a fare quel che serve. Non intendiamo, comunque, fare polemica, ma solo spiegare come sono andate le cose. Il programma della festa era già completato e avevamo già pagato anche le affissioni dei manifesti, che abbiamo dovuto bloccare».

