Polstrada, controlli intensificati

CASALMAGGIORE (3 agosto 2019) - Li si potrebbe chiamare ‘i guardiani del ponte’. Parliamo degli agenti della polizia stradale di Casalmaggiore, che in questo periodo stanno svolgendo un lavoro davvero prezioso a tutela della infrastruttura sul fiume Po, riaperta il 5 giugno scorso dopo i lavori di consolidamento. Rendendo concrete le sollecitazioni della Prefettura, il monitoraggio viene effettuato con controlli specifici sui mezzi pesanti che circolano lungo l’Asolana. A testimonianza di questa attività, qualche giorno fa, la polstrada casalese, che dipende dal comando provinciale guidato da Federica Deledda, ha sanzionato un mezzo pesante, proveniente da Massa Carrara e carico di blocchi di marmo, con un peso di oltre 650 quintali, laddove il limite massimo consentito è di 440 quintali. Di questi casi gli agenti ne rilevano in continuazione, grazie a pattuglie in azione in orari imprevedibili. Al comando ci si era infatti accorti che determinati transiti avvenivano proprio durante il cambio di turno degli agenti e così sono stati assunti gli accorgimenti necessari per contrastare i furbetti.

