Fuoristrada lungo l'argine maestro: un ferito

CASALMAGGIORE (2 agosto 2019) - Da Cicognara procedeva in direzione Casalmaggiore lungo l’argine maestro alla guida di una Astra Station Wagon, ma è uscito di strada facendo un volo di parecchi metri. Protagonista un 33 enne di Casalmaggiore, M. T. Sul posto Polstrada di Casalmaggiore e Padana Soccorso elicottero. Il ferito, cosciente e in grado di parlare, non è stato caricato sull’eliambulanza ma portato all’ospedale con l'ambulanza.

