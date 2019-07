Fazzi: «Richiesta dello stato di emergenza climatica del Comune di Casalmaggiore»

CASALMAGGIORE (31 luglio 2019) - "Sono orgoglioso di comunicare che domattina (oggi, nda) protocollerò una mozione che ritengo fondamentale: la Richiesta dello Stato di Emergenza Climatica del Comune di Casalmaggiore". Così, sulla sua pagina Facebook, il consigliere di minoranza Alberto Fazzi del Listone.

"Come Listone - prosegue Fazzi - consideriamo prioritaria l’attenzione ai cambiamenti climatici che stanno mutando le nostre abitudini, i nostri paesaggi e la biodiversità animale e vegetale. È tempo che anche Casalmaggiore, come Milano, Napoli o Padova, dichiari di adottare significativi interventi che favoriscano la rigenerazione urbana ed energetica degli edifici, che contrastino il consumo di suolo e promuovano la piantumazione di nuovi alberi come strumento di abbassamento delle temperature urbane e di assorbimento degli inquinanti, e che intensifichino le azioni finalizzate al recepimento anticipato della direttiva relativa alla messa al bando della plastica monouso entro il 2021".

