The Bruce Springsteen Show, omaggio della città a Cavatorta

VIADANA (31 luglio 2019) - «Sabato sera alzeremo il volume in piazza Manzoni per ricordare Giovanni Cavatorta a ritmo di rock’n’roll», queste le parole dell’assessore agli Eventi Massimo Piccinini, che ieri in municipio ha presentato insieme con Ilaria Zucchini, assessore alla Cultura, la quarta edizione di ‘Viadana in festa, una luce diversa’, la festa d’agosto dedicata ai viadanesi, ma non solo, che non vanno in vacanza o che non sono ancora partiti per le ferie. Il momento clou della serata sarà The Bruce Springsteen Show, spettacolo-tributo dedicato al rocker americano di cui lo scomparso Cavatorta era grande fan. Non senza un pizzico d’emozione, Piccinini ha ricordato i tanti concerti del Boss a cui lui e il primo cittadino hanno partecipato in passato e il sostegno che Cavatorta ha sempre dato a questa manifestazione estiva, nata proprio con la sua amministrazione.

