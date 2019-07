Gioco d’azzardo, disco verde al regolamento comunale

CASALMAGGIORE (30 luglio 2019) - La giunta comunale di Casalmaggiore ha approvato lo schema di regolamento per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico. Chiunque vi abbia interesse può ora formulare osservazioni o reclami nei confronti del testo approvato. Il passaggio successivo è la convocazione della Commissione Affari Istituzionali, affinché provveda ad esprime il proprio parere in merito alla bozza di regolamento proposta. La commissione è delegata a predisporre una apposita istruttoria per il consiglio comunale, a seguito delle eventuali osservazioni sulle modifiche proposte, in modo tale da procedere alla approvazione definitiva. Nel territorio casalasco, attraverso l’attivazione del Progetto ‘Slegami dal gioco’, con Comune capofila Gussola, sono state realizzate azioni di sensibilizzazione, rivolte ai giovani e alla popolazione in generale, sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo.

