Attrezzi da scasso in auto, denunciati marito e moglie

SABBIONETA (30 luglio 2019) - I carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone, marito e moglie, nati in Albania ma residenti a Mezzani (Parma), per possesso ingiustificato di oggetti da scasso. Fermati nella notte tra domenica e lunedì durante un normale servizio di controllo, a bordo della loro auto sono stati rinvenuti 2 cutter, 4 cacciaviti, 2 pinze di ferro, 1 seghetto, 1 lama e altro materiale vario. Così i due, 45 anni lui e 37 anni lei, sono stati deferiti in stato di libertà e gli utensili posti sotto sequestro.

