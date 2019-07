Allagamenti, volontari al lavoro per la prevenzione

SOLAROLO RAINERIO (30 luglio 2019) - In vista delle piogge abbondanti previste per sabato e domenica scorsi, l’amministrazione comunale di Solarolo Rainerio, guidata dal sindaco Vittorio Ceresini, è intervenuta per scongiurare possibili allagamenti. E lo ha fatto con un intervento tanto semplice quanto trascurato un po’ ovunque: la pulizia dei tombini. Il risultato è arrivato: nessun allagamento. Il primo cittadino, insieme ad alcuni volontari e agli uomini della ditta Metalser di Rivarolo Mantovano, specializzata negli spurghi, sabato scorso ha provveduto a pulire 30 tombini del paese.

