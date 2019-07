Labirinto di Arianna, l'opera di Lanfredini attrazione turistica

COMMESSAGGIO (30 luglio 2019) - Costruito fra il 1988 e il 1989, il Labirinto di Arianna dell’artista commessaggese Italo Lanfredini a 30 anni di distanza è divenuto mèta sempre più frequentata dai turisti. I visitatori sono via via cresciuti nel corso del tempo su quel colle posto nel Comune di Castel di Lucio della città metropolitana di Messina: uno spazio e un luogo davvero suggestivi da cui si può godere di una splendida vista.

Il labirinto di Lanfredini fa parte del percorso Fiumara d’Arte e non è solo un percorso fisico bensì anche interiore. «L’opera è collegata al passato, alla cultura classica, alla nascita, ai primi insegnamenti della vita. Attraverso un varco naturale si entra e si esce, così come nel tempo l’uomo è entrato ed uscito dalla scena».

