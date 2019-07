Libri superscontati per 107 alunni delle Medie

TORRE DE' PICENARDI (28 luglio 2019) - Libri scolastici quasi gratis per i ragazzi iscritti alle scuole medie di Torre de’ Picenardi, grazie ad una decisione dell’Unione Terre di Pievi e Castelli, che comprende i Comuni di Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese e Pessina Cremonese. «Abbiamo deciso di stanziare dei contributi economici per le famiglie dei 107 ragazzi iscritti a Torre - spiega Gianpaolo Gansi, presidente dell’Unione (e sindaco di Isola) -. In particolare, 200 euro per chi è iscritto alla prima classe, 75 per gli alunni di seconda e 96 per quelli di terza».

