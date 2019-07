Casalmaggiore International Festival, il concerto di gala al Comunale

CASALMAGGIORE (28 luglio 2019) - Il maltempo di sabato ha costretto gli organizzatori del Casalmaggiore International Festival a spostare il primo concerto di Gala conclusivo nel teatro Comunale, che grazie alla climatizzazione ha offerto ancora una volta una cornice ideale. A causa della pioggia intensa, il pubblico non è stato numerosissimo, ma chi c’era ha potuto apprezzare le ottime esecuzioni proposte. Si è partiti con il concerto in Re minore, BWV 1052 di Bach, eseguito da Yuetong Wang al pianoforte e dal gruppo Casalmaggiore Strings (violini, viole e violoncelli), per passare poi al concerto n. 23 il La maggiore, K 488 di Mozart, considerato tra i suoi lavori più preziosi ed intimisti, affidato a Sydney Wang al pianoforte e sempre a Casalmaggiore Strings.

Si è quindi passati al concerto n.4 in Sol maggiore, op. 58 di Beethoven, con Oksana Germain al pianoforte e i Casalmaggiore Strings. Un concerto che, con una scelta innovativa dell’autore, ha posto le basi del concerto moderno per pianoforte e orchestra: per la prima volta, infatti, è il pianoforte solo a iniziare il primo tempo. Infine, Ryan Wang al pianoforte e Casalmaggiore Strings hanno eseguito, in tre tempi, il concerto n.1 in Sol minore, Op. 25 di Mendelssohn-Bartholdy, eseguito per la prima volta a Monaco nel 1831. Calorosi applausi per tutti. Il pubblico, al termine del concerto, è stato invitato ad esprimere la propria preferenza per attribuire il ‘Premio del pubblico 2019’, offerto dal Lions Club Casalmaggiore.

