La grande notte per Ste

POMPONESCO (28 luglio 2019) - Nonostante anche quest’anno abbia dovuto fare i conti con i capricci del meteo, ForSte Summer, l’evento benefico in ricordo di Stefano Flisi, prematuramente scomparso all’età di 15 anni, si conferma una delle manifestazioni di punta dell’estate pomponescana, con la capacità di attirare parecchia gente anche dai paesi limitrofi e da oltre Po. Ieri a fare da scenario alla festa la magnifica piazza XXXIII Aprile con i suoi portici gonzagheschi, su cui sono state sistemate le tavolate della cucina e i vari stand. Mamma Cristina: con il ricavato allestiremo un giardino pubblico come spazio di aggregazione per giovani.

