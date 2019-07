Concerto degli studenti dell’International Festival alla Casa giardino

CASALMAGGIORE (28 luglio 2019) - «Questa, per noi, è una bellissima festa». Così ha esordito alle 16 di ieri Angelo Porzani, presidente del Casalmaggiore International Music Festival, introducendo il concerto degli studenti alla Casa Giardino dell’Associazione Figli di Gesù sofferente, una realtà che dalla contemplazione delle sofferenze di Gesù prende incentivo per avere compassione e prendersi cura dei sofferenti, in particolare delle persone disabili. Una struttura che svolge un lavoro prezioso, a cui tante persone sono legate. Tra queste, ci sono gli organizzatori del Festival, che tengono moltissimo a questo appuntamento. Ad assistere alle esecuzioni c’era naturalmente suor Maria, la responsabile della struttura, che ha accolto tutti con sorrisi, baci e una buona parola, come sempre.

Porzani ha introdotto i diversi esecutori, tutti giovanissimi, provenienti da Corea del Sud, Taiwan e Cina.

