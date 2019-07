Truffa sventata sui banchi del mercato

CASALMAGGIORE (28 luglio 2019) - Truffa del ‘falso amico’ ieri a Casalmaggiore, durante il mercato. L’allarme è stato lanciato ‘in diretta’ via social da Roberto Adorni, componente della Consulta per la Legalità e la Sicurezza urbana del Comune di Casalmaggiore. «Attenzione, se siete al mercato, circa all’altezza Tabaccheria Buzzi — ex Bar Commercio, un uomo corpulento, più di 50 anni sicuramente, con un bambinetto al seguito per fare più scena, vi chiama a se fingendo di conoscervi (classica domanda: Non ti ricordi di me?), poi vi intorta con la storia di un figlio malato di tumore, e vi chiede 20 euro con la promessa di restituirli...son tutte balle per impietosirvi, e carpirvi del denaro, poi regolatevi come preferite, grazie per l'attenzione».

Si tratta di un tentativo di truffa ben conosciuto e collaudato, già messo in atto con modalità diverse, ma con un denominatore comune, in tante località italiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO