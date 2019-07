Paglia nel fosso prende fuoco lungo la provinciale

TORRE DE’ PICENARDI (27 luglio 2019) - Intervento in corso dei vigili del fuoco all'incrocio tra la provinciale Asinara e la ex ss10 per un incendio di sterpaglie. “Qualche giorno fa - spiega il sindaco Mario Bazzani - qualcuno ha perso un carico di paglia che dopo aver gravemente danneggiato un palo della illuminazione pubblica è finito nel fosso”. E forse per qualche mozzicone ancora acceso lanciato da un’auto in transito il tutto ha preso fuoco.

